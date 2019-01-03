Geely представила новый купе-кроссовер на базе Volvo XC40

Сегодня, 05:00

Китайский автогигант Geely опубликовал в сети первые официальные изображения нового купеобразного кроссовера с заводским индексом Geely FY11. Купе-кроссовер построят на платформе шведского Volvo XC40.

На представленных фото можно лицезреть только внешность новинки. При просмотре снимков в глаза бросается головная оптика, взятая у Geely SX11, радиаторная решетка с концентрическими секциями и задние фонари, позаимствованные от Geely Atlas. Габариты нового кросс-купе от Geely составили 4605X1878X1643 мм, а длина колесной базы равняется 2 700 миллиметров.

Под капот новый Geely FY11 получит 177-сильный 1,5-литровый турбодвигатель, который функционирует в тандеме с 7-секционной преселективной роботизированной КПП с передним и полным приводом.

В списке опций новинки стоит отметить светодиодные головные фары и задние осветители, ассистент предотвращения столкновений, круиз-контроль, панорамный верх и круговой видеообзор. За Geely FY11 придется выложить от 130 000 юаней или от 1 300 000 рублей.