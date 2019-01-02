Виртуальный Suzuki Jimny получил шестиколесное исполнение

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В сети опубликовали видео, где создали виртуальное исполнение внедорожника Suzuki Jimny, который получил два дополнительных колеса. Шестиколесную версию в кузове пикап создали тюнеры SRK Designs.

Новое поколение Suzuki Jimny пользуется огромным спросом на рынке, поэтому тюнеры часто предлагают на базе внедорожника свои проекты. Ранее было представлено много разных версий модели, в том числе и экспедиционный, однако впервые SRK Designs создали версию в кузове пикап в версии 6x6.

В сети сделали необычную презентацию: опубликовали процесс создания шестиколесного Suzuki Jimny. В основу легла базовая комплектация, благодаря удлиненной базе и грузовому кузову получилось добавить новую ось. Также специалисты SRK Designs использовали некоторые детали от Mercedes G-Class 6x6.

Suzuki Jimny 6x6 оснастили бездорожными шинами, литыми дисками черного цвета и крупным бампером с лебедкой. Также модель получила внедорожное оборудование на кузове пикапа.