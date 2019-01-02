Представлен новый тизер электрического гиперкара Pininfarina Battista

Сегодня, 17:40

Автопроизводитель Pininfarina недавно сообщил о разработке электрического гиперкара, который назвали Battista. Теперь компания опубликована новый тизер модели и раскрыла некоторые подробности о техническом оснащении.

Первые тизеры Pininfarina Battista скорее были набросками и представляли лишь очертания кузова и немного раскрывали оснащение интерьера, также была представлена задняя часть авто. Теперь компания опубликовала тизер с передней частью гиперкара.

Как и ожидалось Pininfarina Battista лишен решетки радиатора, а тонкие светодиодные фары придают высокотехнологичный вид. Под капотом установят электродвигатель на 1 900 «лошадей» с моментом силы в 2 300 Нм.

Менее чем за две секунды Pininfarina Battista сможет разогнаться до 100 км/ч при максимальной скорости в 402 км/ч. Набор батарей обеспечит 483 километра без подзарядки. Ожидается, что презентация модели состоится на автосалоне в Женеве, а первые экземпляры клиенты получат в следующем году. Предварительно электрический гиперкар оценили в 2,5 млн долларов.