В России с января 2019 года подорожали автомобили LADA

Сегодня, 14:07

Согласно информации, обнародованной в сети экспертами, с января 2019 года цены на автомобили российского автобренда LADA подскочили на 15 000 – 25 000 рублей.

Машины семейства LADA Granta, LADA 4x4 с тремя и пятью дверями стали дороже на 15 000 рублей. Теперь за «Гранту» придется отдать от 434 900 рублей, а «Нива» обойдется от 518 900 рублей. LADA Largus также поднялась в цене на 20 000 рублей и отныне за нее необходимо заплатить от 560 900 рублей.

Вседорожный и битопливный седаны LADA Vesta Cross и LADA Vesta CNG подорожали на 20 000 рублей, а «Веста» в кузовах универсал увеличила свою цену на 25 000 рублей. «Веста» отныне предлагается по цене от 614 900 рублей. LADA XRay вместе со своими кроссовыми модификациями поднялся в цене от 20 000 до 25 000 рублей – его сегодняшняя цена равняется 609 900 рублям.