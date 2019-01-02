Chevrolet анонсировал презентацию нового поколения Captiva

Сегодня, 12:04

Представители автоконцерна GM сообщили, что работа над новой генерацией кроссовера Chevrolet Captiva окончена. В сети рассекретили снимки интерьера новинки в серийном исполнении.

Официальный дебют нового поколения Chevrolet Captiva состоялся в рамках автошоу в Колумбии ещё в ноябре прошлого года, однако тогда показали лишь прототип. На данный момент компания раскрыла лишь некоторые характеристики новой генерации. Только сейчас в сети появились фотографии салона.

Chevrolet Captiva нового поколения получил внешность Baojun 530, однако салон получил уникальное оформление. Кроссовер обзавелся другой передней панелью, комплексом мультимедиа, приборной панелью и другим блоком управления климат-контролем.

Размеры новой генерации следующие: длина – 4 655 мм, ширина – 1 835 мм, высота – 1 760 мм, база колес – 2 750 мм. Под капотом ожидаются турбодвигатель объемом 1,5 литра с отдачей в 150 л. с. и «атмосфорник» объемом 2,0 литра с отдачей в 140 л. с. В паре доступны 6МКПП, коробка-автомат и вариатор. Стоимость нового кроссовера Chevrolet Captiva пока не известна.