«А снаружи-то ржавая!»: В сети раскритиковали «кожаную Буханку»

Сегодня, 05:00

Специалисты по тюнингу представили публике свою оригинальную разработку – УАЗ-452 с салоном, выполненным из дорогостоящих материалов. «Кожаную Буханку» в сети не оценили.

Для обзора мастера превратили легендарную «Буханку» в автомобиль, который сможет посоперничать по «люксовости» и комфорту с настоящими лимузинами. Для этого салон оббили высококачественной кожей с применением стильной ромбовидной прострочки, а в качестве дополнительных аксессуаров установили внутрь машины раскладной диван, заменив привычные кресла УАЗ-452. Также под крышу УАЗ-452 был помещен выдвижной телевизор, добавив автомобилю максимальной роскоши.

Комментаторы в сети раскритиковали разработку тюнинг-мастеров. Недовольство коснулось не столько самой модификации, сколько – невнимательности разработчиков. По мнению большинства автолюбителей, они не обратили внимания на облезшую краску с дверных ручек или потертые рукояти стеклоподъемников: «А снаружи-то ржавая!».

Рычаг ручного тормоза, считают комментаторы, так вообще полностью ободранный: «С такими водителями – кожа в салоне будет такой белоснежной совсем недолго!». Некоторые водители порекомендовали лучше оборудовать «Буханку» действительно нужными аксессуарами: «буху это не надо! лучше бы лебедку, блоки и резю поставить!».