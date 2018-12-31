Представлен доработанный пикап VelocyRaptor 6x6 от Hennessey

Вчера, 22:00

Американские тюнеры из Hennessey презентовали доработанный пикап VelocyRaptor 6x6. Цена данного автомобиля составила 375 000 долларов.

Базой для пикапа послужила архитектура от фургона Ford F-150 Raptor, увидевшего свет два года назад. Пикап обзавелся агрессивным внешним обликом и еще одной колесной парой, обладающей дифференциалом повышенного трения и модернизированной подвеской Fox.

Для установки дополнительной оси на пикап, машину оснастили удлиненной алюминиевой рамой с поперечной планкой. Грузовичок обустроили 20-дюймовыми колесными дисками, обутыми в 37-дюймовые покрышки для преодоления бездорожья. Кроме того, машина обладает светодиодными фарами и обновленными бамперами.

Чтобы сохранить мощность при увеличенной массе, инженеры подвергли доработкам двигатель, выдающий 600 лошадиных сил. Мастера Hennessey внедрили новое ПО, установили новые выхлопные трубы и промежуточный охладитель.