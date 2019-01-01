Эксперт озвучил ТОП-7 причин дёрганья автомобиля при разгоне

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Специалист рассказал, что может мешать водителю получать удовольствие от езды.

Одной из самых распространенных причин проблемы является плохое топливо. На российских заправках нередко встречается горючее, в котором присутствует вода, мешающая нормальной работе двигателя. Топливо с водой лучше слить, чтобы не портить мотор.

Машина может дергаться при разгоне, если в ней засорились воздушный или топливный фильтры. Если их своевременно менять, то работа двигателя будет корректной. Если машина дергается на разгоне, следует обратить внимание состояние свеч. В некоторых случаях их можно почистить, но в идеале, их лучше заменять.

Проблему могут вызывать неисправности катушки или пробои в высоковольтных проводах, а также некорректно работающий модульный блок, отвечающий за зажигание. Такие поломки, как правило, выявляются опытными специалистами.

Дёрганья автомобиля при разгоне могут вызывать неисправные или засорившиеся форсунки. В последнем случае их можно промыть. При износе форсунок требуется их замена.

Неправильную работу мотора может вызвать некорректное функционирование датчика массового расхода воздуха или датчика положения коленвала. Их состояние позволит определить диагностика, которая покажет, нужно ли их заменять.

Еще машина может дергаться при разгоне из-за неправильно откалиброванного блока управления мотором. С этой проблемой можно справиться за счет обновления ПО, в котором исправлены предыдущие ошибки «софта».