Представлена эксклюзивная версия Porsche Panamera GT

Сегодня, 07:00

Автолюбителя из Нидерландов не устраивает внешность его Porsche Panamera Sport Turismo, так как спорткару не хватает эксклюзивности. Чтобы реализовать свою затею, автомобилист отдал автомобиль на доработку тюнерам из компании TechArt.

После доработок немецкий универсал снабдили новейшим обвесом с более агрессивными бамперами, расширенными колесными арками, накладками на пороги и новыми колесными дисками из легкосплавного материала. Но больше всего изменения затронули интерьер автомобиля, ставший более современным и спортивным. Салон обзавелся желтым орнаментом и желтыми элементами декора.

Пока проект, получивший название Porsche Panamera Grand GT, не завершен. Под капот машина получила 650-сильный мотор, но не исключается, что мотор доработают до мощности в 770 «лошадок». Интересно, что автомобиль сможет работать в электрической и обычно версии.