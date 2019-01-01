Предпраздничная критика: Автолюбители пожаловались на зимние проблемы автомобилей LADA

Вчера, 21:00

Владельцы популярных автомобилей LADA обговорили в сети проблемы, возникающие у отечественных автомобилей в зимний период.

В официальном паблике LADA «ВКонтакте» появилось праздничное изображение, сопровождаемое надписью: «LADA – это не забыть нарядить елку». Но ряд разочарованных владельцев LADA не согласились с этим и предложили свои трактовки данной фразы: «LADA – это встать посреди пути с неработающей печкой», «LADA – это замёрзший конденсат под маслоприёмником в поддоне картера ДВС и чуть не накрывшийся медным тазом в результате мотор», «LADA – это менять ГРМ посреди поля».

На критические замечания перед Новым годом реакция представителей российской компании «АвтоВАЗ» была одинаковой – они спрашивали о том, сталкивались ли автолюбители лично с такими проблемами. Автолюбитель, у которого сломалась печка, ездит на ВАЗ-2110, выпущенной в 2006 году. У него перестала работать система управления печкой. Также часто выходят из строя моторчик печки и радиатор отопителя. Другой водитель заявил, что часто меняет ремень ГРМ на трассе.

Автолюбитель, писавший о моторе, почти вышедшим из строя, отметил, что каждый раз после прогрева, в его «Ладе» воет ролик ГРМ. Пробег его автомобиля составил всего 17 000 км.