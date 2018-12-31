Особенности интимной парковки с «блатными» номерами показали в Воронеже

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Жительница столицы Черноземья столкнулась с хамским поведением одного из автомобилистов города, и запечатлела неприятный момент для пользователей интернета.

Накануне в сети появилось фото, на котором запечатлены маленький кроссовер KIA Soul и большой пикап Ford Raptor с «блатным» номером. Снимок показала одна из воронежских автомобилисток, судя по всему, владелица корейского паркетника.

Девушка возмущена поступком водителя пикапа. Автомобиль был настолько близко припаркован к кроссоверу, что автоледи с трудом попала в свой паркетник. Своим стрессом горожанка поделилась с пользователями интернета, задавшись вопросом: «Где уважение к другим водителям?». По словам автоледи, чтобы сесть за руль, ей пришлось добираться к нему через пассажирское место.

Пользователи интернета разгневались на водителя пикапа, и стали на сторону автоледи. Публика начала придумывать способы мести, и предложила повредить грузовик гвоздем, облить краской и так далее. Однако нашлись и те, кто стал на сторону водителя пикапа, ведь считают, что он втиснулся на парковке между двумя машинами, потому что «стать больше негде было».