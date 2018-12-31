В сети показали экстремальный заезд LADA 4х4 по грязи

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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» давно не предлагает клиентам значительных обновлений кроссовера LADA 4х4, однако модель продолжает пользоваться популярностью, благодаря внедорожным качествам. В сети показали экстремальный заезд модели, которую также знают как «Нива», по грязи.

Один из владельцев LADA 4х4 решил наглядно продемонстрировать преимущества внедорожника проехав по гряди в Подмосковье. В сети опубликовали видео, где «Ниву» спускают с крутой горки по грязи в лужу, а машина прекрасно справляется со всеми препятствиями.

Автор ролика подписал его «Глаза боятся, Нива едет», в знак уважения конструкторам, которые создали первый кроссовер с отличными внедорожными качествами. Экстремальный заезд по грязи демонстрирует все преимущества LADA 4х4 перед другими внедорожниками.

Примечательно, что большие и знаменитые внедорожники не смогли бы пройти это же испытание грязью, поскольку слишком тяжелые. Вес и большие габариты лишь в минус в таких условиях, поскольку авто попросту застрянет. В результате маневренная и легкая «Нива» в выигрыше.

Стоит отметить, что на глобальном рынке нет альтернатив LADA 4х4. Единственным минусом отечественного кроссовера стал мотор на 83 «лошади», однако этого обычно достаточно владельцам.