В Воронеже нашли шикарный спорткар Audi в ржавом стиле

Сегодня, 18:00

Улицы столицы Черноземья полны интересных находок. Вслед за Rolls-Royce Phantom и Bentley Continental GT воронежцы обнаружили элитный спорткар Audi RS6 в необычном окрасе.

Очень дорогой «немец» (более 10 000 000 рублей) привлек внимание местных жителей окраской кузова – издалека кажется, что автомобиль очень ржавый, но стоит к нему приблизиться, как становится ясно – это лишь оригинальная задумка водителя. Большинству воронежцев данный «ржавый» стиль очень понравился, поскольку он не только выделяет спорткар среди обычных машин, но и смотрится ярко на фоне других премиальных автомобилей. «Огонь аппарат!», «водитель – шутник тот ещё!» – оценили фантазию владельца Audi RS6 комментаторы в сети.

Впрочем, нашлись и те, кому не понравилась задумка водителя, уж чересчур оригинальной и нелепой она получилась, по их мнению: «Вблизи он, кстати, смотрится очень стремно!». Стоит добавить, что под капотом у шикарного полноприводного спорткара от Audi расположен 4,0-литровый двигатель с двойным турбированием, развивающий мощность до 605 «лошадей» и агрегирующий с автоматической трансмиссией.