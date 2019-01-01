«Отличная проходимость»: LADA 4x4 обставила BMW X5 и Mitsubishi Pajero на заснеженном бездорожье

Вчера, 18:00

Отечественный внедорожник не обладает привлекательной внешностью, но даст «фору» всем своим конкурентам на заснеженном бездорожье.

Эксперты решили протестировать вседорожные параметры нескольких автомобилей. С этой целью на заснеженное бездорожье были выведены LADA 4x4, BMW X5 и Mitsubishi Pajero Sport.

На заснеженную возвышенность «Нива» на летней резине смогла заехать без разгона – российскому внедорожнику он и не требуется. Заднеприводный Mitsubishi Pajero также справился с горкой, а баварский BMW X5 заехал на гору со второй попытки. Далее проходимость машин испытывали еще на более крутой горе, на которую «Нива» заехала самостоятельно, а BMW X5 и «Паджеро» понадобился большой разгон.

Следующим тестом на проходимость стал заезд на эту же гору только без ранее накатанной колеи, с чем отлично справился LADA 4x4. BMW X5 выехал на гору только со второго раза, а «Паджеро» немного загруз в снегу при выезде на горку. На гору со снегом и грязью без проблем удалось выехать «Ниве», а Mitsubishi Pajero преодолел эту возвышенность со второго раза.

Эксперты отметили, что российский LADA 4x4 обставил по проходимости своих именитых «собратьев». «Отличная проходимость» - заключили блогеры.