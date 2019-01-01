Бывший менеджер автосалона поделился уловками для получения скидок на новое авто

Сегодня, 14:00

Мало кто знает, но покупая авто у официального дилера можно получить огромную скидку. О том, как именно это сделать, рассказал бывший менеджер автосалона, который хорошо ознакомлен с системой цен в дилер-центре.

Самый простой и действенный способ найти авто с небольшим дефектом и добиться скидки. Также менеджер советует играть на конкуренции ссылаясь на более выгодное предложение в другом дилер-центре.

Выгодными окажутся покупки машин с двигателем более 250 л. с., поскольку на них высокий транспортный налог. Стоит помнить о том, что невостребованный товар дешевле и обращать внимание на нетипичные сочетания КПП и мотора, цвета и типа кузова. При этом с огромной выгодой обычно предлагают максимальное оснащение.

Бывший менеджер автосалона отметил, что автомобили с ПТС обычно выкуплены у импортера и имеют сроки реализации, которые дилеру не выгодно нарушать, поэтому такие авто проще купить со скидкой.

Наибольшую выгоду обеспечит комплекс услуг: trade-in, автокредитование, страхование, а также допфункции. Сочетая любой из способов с приобретением в правильное время (конец месяца) можно хорошо сэкономить. Причина проста: подводятся итоги, и дилеры стремятся выполнить или перевыполнить план продаж.