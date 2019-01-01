«Не отличить от оригинала!»: Процесс превращения «Крузака» 2007 года в модель из 2017 оценили в сети

Сегодня, 16:00

Владелец Toyota Land Cruiser 200 2007 модельного года загорелся идеей провести своеобразный рестайлинг для своего японского внедорожника, для чего ему понадобилось провести некоторые манипуляции с кузовом и подкапотным пространством легендарного авто.

В первую очередь, он снял с автомобиля старые бампера, решетку радиатора и капот, после чего – вырезал пару дуг из-под капота – это ему понадобилось сделать для того, чтобы была возможность навесить новую крышку. После этого, старые крепления под планки и передний бампер были заменены новыми, также водитель заменил петли и колесные арки, чтобы установить рестайлинговые крылья от «крузака» 2017 года, которые практически идеально подошли.

Проблемой, после того, как переднюю часть авто собрали «в кучу», стали лишь появившиеся зазоры, которые автолюбитель исправлял, подгоняя расположение капота и кузовных элементов: «Китайские запчасти, ничего удивительного!». Передняя оптика от LC 200 2017 модельного года обошлась водителю во внушительную сумму, но зато позволила завершить процесс «превращения».

«Не отличить от оригинала!», «И не скажешь, что это 10-летний внедорожник!» – комментаторам в сети очень понравилась задумка автовладельца.