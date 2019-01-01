За что россияне любят «Крузак»: ТОП-5 плюсов Toyota Land Cruiser 200 озвучил эксперт

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Легендарный внедорожник полюбился россиянам на надёжность.

Эксперт озвучил ТОП-5 плюсов Toyota Land Cruiser 200, первым делом отметив надёжные двигатели. Особой долговечностью характеризуются бензиновые моторы, а их минусом можно отметить разве что высокий расход.

Вторым плюсом «Крузака» является трансмиссия. АКПП на шесть скоростей является очень долговечной, если не забывать менять в ней масло. Следующим в ТОП-5 идёт подвеска, которую практически невозможно угробить. Также похвалы удостоилась рама – её очень трудно повредить.

Следующим плюсом Toyota Land Cruiser 200 считается просторный салон, который, к тому же, отделан высококачественными материалами. Благодаря этому даже внедорожники с большим пробегом всего выглядят хорошо.

Замыкает ТОП-5 плюсов легендарного «Крузака» полноприводная система с самоблокирующимся дифференциалом. Отмечается, что она почти не доставляет хлопот владельцу внедорожника.