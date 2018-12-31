«Солярис» из «десятки»: На дорогах России замечен уникальный LADA Solaris

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Житель Тольятти создал гибрид «таза» и иномарки.

В сети появились фотографии уникального автомобиля LADA Solaris. Известно, что его доработкой занимался житель Тольятти – он объединил переднюю часть первого поколения Hyundai Solaris с кузовом ВАЗ-2110.

В частности, гибрид получил бампер и переднюю оптику от «корейца», а для этого пришлось перекроить крышку капота с передними крыльями. В итоге получился довольно странный автомобиль со спорной внешностью.

Известно, что владелец «Соляриса» из «десятки» ещё не закончил свой проект и продолжает доработку машины. Впрочем, не всем пользователям соцсетей понравился такой автомобиль – многие посчитали его некачественно сделанным «Франкенштейном».

Другие же заступились за энтузиаста: «Неважно, как выглядит машина. Главное, чтобы она приносила удовольствие от вождения и радовала глаз владельцу!».