«АвтоВАЗ» испугался выхода LADA Xray Sport

Вчера, 22:00

Ранее появилась информация о разработке спортивной модификации LADA Xray Sport, однако «АвтоВАЗ» испугался и отказался от задумки. Представители отечественного автопроизводителя сочли рыночный потенциал этой версии слабым для старта производства.

Два года назад «АвтоВАЗ» представил спортивный кроссовер с двигателем на 145 л. с., который должен был стать самым дорогим в линейке LADA. Специалисты отметили, что высокий ценник, который бы сократил количество потенциальных клиентов, стал одной из причин отказа от Xray Sport.

Официальная презентация LADA Xray Sport состоялся в рамках автосалона в Москве. Ожидалось, что модель получит стилистику Vesta Sport, поэтому и производство должно было стартовать одновременно. Последняя модель будет доступна уже в следующем году.

Vesta Sport обзаведется форсированным мотором на 1,8 литра с другой регулировкой фаз газораспределения, что позволит силовой установке генерировать до 145 л. с. Этот же мотор должен был стать на «спортивную» LADA Xray.