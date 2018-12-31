Renault Duster возглавил ТОП-3 лучших кроссоверов до миллиона рублей в России

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Специалисты автомобильного мира исследовали ценники на машины в одном из самых популярных в России сегментов. Результатом исследований стал ТОП-3 кроссовера стоимостью до миллиона рублей.

Несмотря на ограничение в один миллион рублей, в РФ представлено множество кроссоверов. Абсолютным лидером оказался Renault Duster, клиренс которого составляет 210 мм, что делает его отличным вариантом для бездорожья. За предложенную сумму клиент может приобрести версию с 1,6-литровым мотором на 114 л. с. и 5МКПП. Модель будет оснащена обогревом кресел, кондиционером, круиз-контролем, системой Renault Start, противотуманками и др.

Второе место присудили Hyundai Creta с 1,6-литровым двигателем на 123 л. с.и 6МКПП, а также передним приводом. Стоит отметить, что этого достаточно для городских поездок, однако стоит учитывать, что в сегмент до миллиона рублей попадает только базовое оснащение.

Замыкает ТОП-3 кроссовера до миллиона рублей в России Lifan MyWay, который подойдет для путешествий большой компанией, так как является совмещением кроссовера и минивэна. При этом за один миллион можно получить 1,8-литровый мотор на 125 л. с., 5АКПП, кондиционер, подогрев сидений и многое другое.