Эксперты: Обновленный Mitsubishi Outlander почти не изменился

Сегодня, 06:00

Японский автопроизводитель Mitsubishi представил обновленную версию популярного кроссовера Outlander. Автоэксперты, сравнив рестайлинг и прежнюю версию, сообщили, что отличий почти нет.

Обновления в Mitsubishi Outlander не сразу заметили, однако кроссовер получили другие фары, сохранив прежний дизайн, была пересмотрена внутренняя конструкция. Радиаторная решетка и передний бампер также были доработаны.

Линейка двигателей рестайлингового кроссовера Mitsubishi Outlander осталась прежней. При этом технические характеристики были частично улучшены. Специалисты компании перенастроили рулевое управление, а также подвеску.

В салоне японского кросса появился новый профиль водительского кресла, а порт USB переместили в центральную консоль (ранее находился в подлокотнике). Дорогие модификации Outlander предполагают дополнительные вставки с имитацией углеволокна.