Эксперты составили ТОП-5 самых провальных автомобилей 2018 года

Вчера, 16:21

Порой действительно хороший автомобиль, комфортный и с впечатляющим дизайном, имеет низкий спрос на рынке. Специалисты составили ТОП-5 самых провальных машин, которые представили в 2018 году.

Возглавил ТОП-5 самых провальных авто 2018 года Land Rover Defender. Несмотря на отличные внедорожные характеристики и легендарность, по итогам года было приобретено всего 10 машин. Следом расположился Genesis G90 стоимостью в 70 000 долларов. Продажи седана в этом году составили 10 000 единиц.

Бронза досталась ранее популярному кроссоверу SsangYong Actyon, продажи которого в 2018 году составили всего 169 машин. Четвертое место заняла модель, которую в результате даже сняли с производства. Речь идет о кроссовере Infiniti QX70, несмотря на спортивный дизайн, динамичность и управляемость, продажи составили всего 2 289 единиц, в результате в декабре остановили продажи в РФ.

Замыкает ТОП-5 провальных авто 2018 года Lincoln Continental. Спрос на седан составил всего 8 874 единицы. В этот раз компания решила предложить клиентам спецверсию, которая должна исправить ситуацию.