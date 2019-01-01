Озвучены наиболее ожидаемые автомобили 2019 года

Сегодня, 06:00

Журналисты портала Business Insider озвучили автомобили, которые считаются наиболее ожидаемыми машинами глобального рынка в грядущем году.

Эксперты напомнили, что немцы трудятся над обновленной линейкой седанов Audi A6, А7 и А8, и они являются одними из самых ожидаемых машин 2019 года. Также ожидается выход рестайлингового кроссовера Q8 и электрокара E-Tron.

Баварские машиностроители готовят к продажам седан 3 Series, купе 8 Series и родстер Z4. Кроме того, в 2019 году в продаже должны появиться кроссовер X5 следующего поколения и совершенно новый роскошный вседорожник X7.

Японцы в следующем году выпустят кроссовер Honda Passport нового поколения. Корейцы выпустят водородный паркетник Hyundai Nexo, большой вседорожник Palisade и новую версию Santa Fe.

Британцы на 2019 год готовят новый Land Rover Defender, а также второе поколение Range Rover Evoque. Американцы выводят на рынок новый Ford Ranger. Еще одной новинкой следующего года станет KIA K900.