«АвтоВАЗ» подарит покупателям LADA Vesta зимние шины

Сегодня, 13:10

Российский автопроизводитель вновь запустил сезонную акцию на LADA Vesta. Весь октябрь в рамках программы «LADA Vesta. Готовность к любому повороту» покупатели седана получат комплект зимних покрышек.

Приближаются похолодания, поэтому пора переходить на зимнюю резину. В связи с этим российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запустил сезонную акцию: «LADA Vesta. Готовность к любому повороту».

Стоит отметить, что специальные условия действуют на все седаны Vesta, в том числе битопливную версию CNG и внедорожную Vesta Cross. Клиент получит все четыре покрышки, которые будут подбирать индивидуально в соответствии с выбранной комплектацией.

Для седана LADA Vesta предусмотрена зимняя резина на 15, 16 и 17 дюймов. В результате покупатели смогут сэкономить 18 000 – 35 000 рублей, в зависимости от комплектации седана.