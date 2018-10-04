В Европе прекратили продажи дизельных Bentley Bentayga

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В Европе прекратилось производство дизельных модификаций британского премиального кроссовера Bentley Bentayga. Такой информацией поделился британский портал Autocar.

Такое решение обусловлено ужесточение экологичных норм в большинстве стран Европы. Следовательно, прекратятся новые поставки дизельных Bentley Bentayga. С сентября текущего года в Европе будут продаваться только бензиновые версии упомянутого кроссовера. Также бренд решил сконцентрировать свои усилия на разработке электрических модификаций своих автомобилей.

Подкапотное пространство Bentley Bentayga занимает 4-литровый 8-цилиндровый 435-сильный дизельный мотор, который приводится в действие 8-скоростной АКПП. Официально машину представили в 2016 году. Тогда же впервые продемонстрировали первую версию кроссовера от Bentley.