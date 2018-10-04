В Латвии возобновят производство машин бренда РАФ

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В Латвии снова начнут производить автомобили культового бренда.

В настоящее время появилась информация, что в будущем в Латвии могут возродить сборку автомобилей РАФ. Об этом говорит факт регистрации в прибалтийской стране предприятия «Rigas Autobusu Fabrika, RAF».

На заводе начнут выпуск электромобилей, на которых будет передвигаться население городов Латвии. Кроме того, предприятие выпустит компактные автобусы под брендом РАФ. Такой информацией поделились источники, близкие к новой компании.

Кроме того, инженеры предприятия собираются разработать гибрид автобуса и троллейбуса, который можно будет подключать к городской электрической сети. Компания хочет повысить интерес к собственной продукции за счет повышения экологических свойств новых транспортных средств. Латвийские конструкторы считают, что новые авто будут пользоваться обширной популярностью в Европе в связи с ужесточением экологических норм и ограничения использования автомобилей с дизельными моторами.