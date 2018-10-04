KIA представила электрический кроссовер KIA e-Niro для Европы

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Южнокорейская компания KIA официально представила электрокар e-Niro для авторынка Европы. Примечательно, что ранее представители бренда утверждал, что авто предусмотрено исключительно для китайского рынка.

Несмотря на то, что ранее KIA e-Niro был предназначен только для рынка Китая, компания представила электрокар в Европе. Причиной изменения в планах стал высокий спрос на рынке Поднебесной.

Новая версия KIA e-Niro получила запас хода в 485 км, что достаточно много для городских условий. Под капотом кроссовера на электротяге установлен силовой агрегат производительностью в 136 л. с., благодаря которому разгон до первой «сотни» занимает 9,8 секунды.

На европейском рынке KIA e-Niro представят в двух вариантах с разной емкостью аккумуляторов. Когда именно стартуют продажи электрического кроссовера не известно. Позднее производитель также предоставит информацию о стоимости и комплектациях.