УАЗ усилил контроль за качеством производства автомобилей

Сегодня, 09:23

За качеством сборки теперь следит комплекс SOK 2.0.

Специалисты «УАЗ» внедрили новую систему SOK 2.0, которая занимается проверкой качества. Это позволяет фиксировать отклонения от стандартов качества через интернет и проверять наличие расхождений от принятых нормативов на всех стадиях сборки машин. Если же обнаружено полное несоответствие, тогда запрещается передвижение автомобиля по конвейеру.

Работники компании, отвечающие за качество вносят данные о несоответствиях в специальные терминалы на постах контроля в сварочном, окрасочном и сборочном цехах. В цехе сборке установлено 45 контролирующих постов, с помощью которых регистрируются брак шасси подкапотного пространства, электронных помощников, регулировки колес, сборки панели управления и кузовных панелей. В цехе покраски качество отслеживают на площадках, где наносят первичный грунт и окрашивают кузова. В общей сложности, на предприятии установили 60 контрольных точек.

Раньше на Ульяновском автомобильном заводе функционировала система SOK 1.0. Тогда сведения об отклонениях вносились в систему при финальной стадии сборки. Отныне инженеры «УАЗ» получили возможность тестировать качество выпускаемых авто в процессе производства. Установкой обновленного механизма занимаются сотрудники фирмы PROF-IT Group.