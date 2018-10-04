Citroen представила на автошоу в Париже гибридный Citroen C5 Aircross PHEV

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2 октября стартовал автосалон в Париже, в рамках которого состоялась презентация новой версии Citroen C5 Aircross PHEV. Автопроизводитель намерен в ближайшее время вывести серийную модель на рынок.

Напомним, что впервые Citroen C5 Aircross PHEV представили пол года назад. В Китае продажи авто стартовали пару месяцев назад, а на автосалон в Париже привезли новую модификацию, которая вскоре появится на рынке.

В Париж привезли Citroen C5 Aircross PHEV с гибридным двигателем: бензиновый мотор с отдачей в 180 «лошадей» и электромотор с отдачей в 109 «лошадей». В паре предложена только коробка-автомат на восемь скоростей.

Только на электроприводе Citroen C5 Aircross PHEV сможет преодолеть до 50 км. Мотор позволяет разогнаться до 130 км/ч. Уже через пол года будет представлена серийная версия, однако её стоимость пока не известна.