Объявили цены на новое поколение седана BMW 3-Series для России

Сегодня, 05:00

На отечественном рынке появится лишь 3 модификации новой «тройки». И все они подорожают минимум на 200 000, по сравнению с аналогами из предыдущего модельного ряда.

Для России новое поколение BMW 3-Series будет представлено в трех версиях: 320d, 330i и 320d xDrive. Самой доступной стала заднеприводная версия 320d – за седан с 2,0-литровым дизельным двигателем отдачей в 190 л.с. понадобится заплатить 2 580 тысяч рублей. За эти деньги автовладелец получит многозонный климат-контроль, 19-дюймовые диски, обогрев сидений и рулевого колеса, а также отделку салона из алюминия и Алькантары. Также на автомобиль будут установлены датчики давления и парктроники. Стоимость 320d xDrive с полным приводом и аналогичным мотором стартует с 2 720 тысяч рублей, а за «люксовую» версию 330i с 258-сильным бензиновым агрегатом российские автодилеры попросят от 2 870 тысяч рублей.

Дополнительно на все три версии седана можно установить пакет M Sport Pure Launch стоимостью 270 тысяч рублей, в который входит усовершенствованная аудиосистема, лазерные фары и улучшенная подвеска. Помимо этого за 590 тысяч рублей доступен пакет M Sport Pro Launch, включающий в себя отделку салона из кожи различных сортов, спортивную подвеску, а также аудиосистему Harman/Kardon.

Напомним, стоимость предыдущего поколения седана BMW 3-Series в России стартует с 1 940 тысяч рублей за модель 318i.