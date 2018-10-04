Новый Land Rover Discovery подготовили для спасателей

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Британские машиностроители выпустили вседорожник Land Rover Discovery для спасателей. Автомобиль с соответствующим оборудованием дополнен восьмироторным дроном, с помощью которого можно вести поисковые операции на труднодоступных местностях.

Проектированием вседорожника Land Rover Discovery для спасателей занимались специалисты подразделения Special Vehicle Operations. Презентация автомобиля состоялась на открывшемся накануне мотор-шоу в Париже. Известно, что транспортное средство передадут Красному Кресту.

Land Rover Discovery для спасателей получил передовые системы связи, которые могут действовать сообща с восьмироторным дроном, используемым для обнаружения разнообразных объектов. К примеру, с помощью летательного аппарата можно найти автомобиль, находящийся от него на расстоянии одного километра.

По сути, Land Rover Discovery для спасателей является мобильным центром ликвидации последствий катастроф, передвигающимся за счет силовой установки 3.0, мощность которой равна 258 л.с. Машина также оснащена двумя модулями Wi-Fi, многочисленными антеннами, спутниковым телефоном и многим другим. О серийном выпуске новинки ничего не говорится.