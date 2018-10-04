Дебютировал самый маленький хэтчбек Audi A1 нового поколения

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Audi A1 представляет собой самую маленькую модель немецкого премиального бренда, которая претерпела смену поколений. Машину в новой генерации накануне показали на Парижском мотор-шоу.

Новая генерация стала второй для Audi A1. Субкомпактный хэтчбек достигает в длину 4030 мм, а ширина автомобиля равна 1740 мм. По мнению разработчиков, новинка представляет собой идеальный ситикар, и с этим сложно поспорить, ведь небольшая машина хорошо оснащена, имеет полуавтономное управление, и распознает дорожные знаки, пешеходов, животных и так далее. Стоимость нового A1 еще не озвучена, но известно, что для европейцев машина станет доступна до конца 2018 года.

Новый Audi A1 построен на модульной архитектуре MQB A0. На ней же основаны Volkswagen Polo и SEAT Ibiza. Шасси позволило сделать автомобиль крупнее и вместительнее. Багажное отделение получило объем в 335 л (+65 л). Для базового нового Audi A1 предусмотрен двигатель 1.0 производительностью 95 и 118 л.с.

Для более дорогих версий хэтчбека будет доступен агрегат 1.5 тягой 150 л.с. Для перечисленных силовых установок предусмотрены 6-МКПП и 7-РКПП с двумя сцеплениями.

Для «топового» Audi A1 (40 TFSI) доступен мотор 2.0 мощностью 200 л.с. Он сочетается с шестиступенчатой трансмиссией S tronic. В будущем году хэтчбек получит «заряженную» версию с двигателем отдачей 250 л.с. и с полным приводом.