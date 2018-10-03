Новая KIA ProCeed появится в России уже в 2019 году

Вчера, 23:00

В рамках автосалона в Париже, который стартовал 2 октября, вновь представили KIA ProCeed. Представители южнокорейского автопроизводителя отметил, что новинка появится в России уже в 2019 году.

Новое поколение KIA ProCeed выйдет на авторынок России уже в следующем году, однако точная дата старта продаж пока не известна. Позже также объявят стоимость и варианты российских комплектаций новинки. Примечательно, что в Европе продажи стартуют уже в январе. Для этого в ноябре компания приступает к серийному производству в Словакии.

Линейка двигателей новой KIA ProCeed включает дизельный 1,6-литровый мотор на 136 л. с., бензиновые литровый производительностью 120 л. с. и 1,4-литровый с отдачей в 140 л. с. Кроме того, для «заряженной» версии GT предлагают 1,6-литровый бензиновый двигатель, который генерирует о 204 л. с. В паре доступны 6МКПП и вариатор на семь скоростей.