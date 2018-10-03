Lexus обновил купе RC до 2019 модельного года

Сегодня, 21:00

Японская компания Lexus представила на Парижском мотор-шоу рестайлинговый вариант купе RC, который оценили примерно в 45 000 евро. Автомобиль 2019 года должен выйти на европейский рынок до конца года.

На новинке применили многие дизайнерские решения, ранее использованные на флагманском LC. В частности, Lexus RC 2019 года получил пересмотренную радиаторную решётку, светодиодные фары, другой диффузор, изменённые воздухозаборники и новый обвес.

Помимо доработанной аэродинамики, автомобиль примечателен подвеской с иными амортизаторами. Покупателям также предложат на выбор 11 цветов кузова и семь вариаций оформления интерьера. В салоне появились аналоговые часы и модернизированная центральная консоль.

Рестайлинговый Lexus RC приводится в движение 2,0-литровым бензиновым агрегатом, который подвергся доработке. Кроме того, у машины улучшилась динамика благодаря более быстрому отклику при нажатии на педаль акселератора.

Сегодня дорестайлинговый автомобиль продаётся в России с 4-цилиндровым турбомотором по цене от 3 979 000 рублей. Пока сложно сказать, когда обновлённое купе Lexus RC появится у российских автодилеров.