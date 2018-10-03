Во время тестов был замечен компактвэн Renault RBC

Сегодня, 19:00

Французская компания Renault начала серию дорожных испытаний нового компактвэна, который пока носит заводской шифр RBC. Покрытый камуфляжной пленкой прототип был замечен во время тестов.

Автопроизводитель Renault приступил к тестированию нового компактвэна Renault RBC дорогами общего пользования. По предварительным данным в продажу поступит две версии модели: классическая и внедорожная.

Ожидается, что под капотом Renault RBC установлен литровый мотор с отдачей в 68 лошадиных сил, который работает на бензине. В паре предложена КПП на пять передач. Стандартно предусмотрен только передний привод.

Дебют компактвэна, который пока носит заводской индекс Renault RBC, состоится уже в этом году. В планах компании приступить к реализации в следующем. На данный момент другие подробности, а также стоимость модели не известны.