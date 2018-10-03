Aston Martin Valkiria получил высокопроизводительный мотор от Cosworth

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Модель Aston Martin Valkiria может стать мощнейшим автомобиле из всех, что допускали на общественные дороги. Над машиной работают также специалисты из команды Red Bull и фирмы Cosworth, выпускающей двигатели.

Как рассказал журналистам руководитель компании-производителя моторов, в целом проект продумывали сотрудники Aston Martin и Red Bull, а к Cosworth они пришли уже с конкретными задачами. В настоящее время инженеры продолжают работать над особым силовым агрегатом для гиперкара Valkiria. Он обещает стать мощнейшим из тех, которыми комплектовались дорожные машины.

До этого в официальном аккаунте Cosworth в Twitter публиковалось сообщение, что мощность Valkiria будет достигать 1 130 лошадиных сил. Правда, не уточнялось, имелась ввиду суммарная производительность гибрида или только отдача ДВС. На сегодняшний день твит уже удалён.

Пока самым мощным дорожным авто остаётся Ferrari 812 Superfast с 6,5-литровым 789-сильным V12. Однако у этого мотора нет турбонаддува, поэтому создание 1 130-сильного ДВС кажется вполне реальным.

Aston Martin планирует выпустить не более 150 единиц Valkiria, сборка которых стартует в будущем году. Потенциальные покупатели уже оформили предзаказы на все экземпляры.