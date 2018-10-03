Audi показал E-Tron – электрокроссовер с камерами вместо боковых зеркал

Сегодня, 16:43

Немецкий автопроизводитель Audi официально представил электрический кроссовер E-Tron в серийном исполнении. Дебют модели с камерами вместо боковых зеркал состоялся на автосалоне в Париже, который стартовал вчера.

Предприятие Audi в Брюсселе будет отвечать за серийный выпуск кроссовера на электротяге. E-Tron создавался как главный конкурент Jaguar I-Pace, Mercedes EQC и Tesla Model X. Продажи новинки стартуют уже в январе следующего года, а предварительная цена составляет 80 тысяч евро.

Кроссовер Audi E-Tron отличается камерами вместо боковых зеркал, картинка с которых отображена на дверном дисплее. В списке оснащения также числится пневматическая подвеска, которая регулирует клиренс до 76 мм.

Серийная версия Audi E-Tron также получила систему частичного автопилота. В движение кроссовер приводит две силовые установки, которые генерируют 408 л. с. с крутящим моментом в 660 Нм.