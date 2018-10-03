Дэвид Бэкхем представил два новых автомобиля от VinFast на Парижском автосалоне

Сегодня, 13:19

Прославленный футболист и модель Дэвид Бэкхем поучаствовал в презентации двух новых автомобилей вьетнамского бренда VinFast. Седан Lux A2.0 и кроссовер Lux SA2.0 были представлены накануне в рамках Парижского автосалона.

Дизайнерская команда компании VinFast – первого вьетнамского «игрока» на глобальном автомобильном рынке – при разработке новинок вдохновлялась автомобилями немецкого автогиганта BMW: седан и внедорожник построены на платформе BMW 5-Series и BMW X5 соответственно. В создании Lux A2.0 и Lux SA2.0 также принимала участие итальянская дизайнерская фирма Pininfarina, ответственная за схожесть вьетнамских моделей с представителями баварского бренда.

Оба автомобиля получат опциональный полный привод, а также 2,0-литровую турбированную V4силовую установку мощностью в 176 и 231 «лошадок». Двигатель от BMW будет агрегирован с 8-позиционным «автоматом» фирмы ZF. Помимо этого, для взаимодействия со смартфоном, в салоне установят большой 10,8-дюймовый сенсорный экран вместо передней панели, а приборную панель заменят два аналоговых циферблата.

Точные даты старта продаж, а также стоимость седана и внедорожника от VinFast пока не объявлены. По прогнозам экспертов, на местный рынок автомобили должны выйти уже через год, а на территорию России вьетнамские новинки попадут не ранее 2020 года. В дальнейшие планы VinFast входит выпуск электромобиля и полностью электрического автобуса.