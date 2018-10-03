Роскошный беспилотник Renault EZ-Ultimo дебютировал в Париже

Сегодня, 11:19

Компания Renault показала публике на автовыставке в Париже новый беспилотный концепт-кар EZ-Ultimo. Габариты французского автомобиля сопоставимы с Rolls-Royce Phantom.

Новый Renault EZ-Ultimo создавался, чтобы дать представление о шикарном электромобиле с автопилотом четвёртого уровня. Машина, способная самостоятельно передвигаться по определенным маршрутам, подходит для непродолжительных поездок. Представители марки считают, что в будущем подобный транспорт смогут использовать, к примеру, для поездок из аэропорта в отель.

В длину прототип достигает 5 800 мм, сбоку имеется сдвижная дверь, а стеклянная секция крыши откидывается вверх. В салоне могут разместиться три человека, в распоряжении которых есть диван для двоих, большое кресло и столик.

Интерьер дизайнеры оформили, использовав кожу, мрамор и дерево. Пассажиры могут воспользоваться Wi-Fi, беспроводной зарядкой для мобильных устройств и большим сенсорным тачскрином, через который осуществляется управление опциями авто.

К сожалению, компания Renault не стала озвучивать технические параметры нового EZ-Ultimo. Однако известно, что автомобиль обладает запасом хода в 500 км.