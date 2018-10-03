Mazda возродит роторный двигатель для новых гибридных автомобилей

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Компания Mazda рассчитывает до 2020 года выпустить две новых гибридных модели Mazda RX. Обе будут оснащены роторными двигателями.

И если одна из новинок получит полностью электрическую силовую установку, основанную на роторном моторе, то вторая – будет использовать ротор в качестве range extender, подзаряжая полностью «севший» электродвигатель, значительно увеличивая, таким образом, возможный пробег гибридного автомобиля без полноценной зарядки.

По непроверенной информации, гибрид получит газобаллонное оборудование, что позволит не только экономить топливо, но и сделает автомобиль ещё более экологичным. Также известно, что гибридное авто оснастят инновационной системой искусственного интеллекта и «продвинутым» круиз-контролем.

Выход новых гибридных моделей Mazda должен состояться перед Пекинской Олимпиадой 2020 года. Согласно стратегии Sustainable Zoom-Zoom 2030, разрабатываемой Mazda совместно с Toyota Motor Corporation, до 2030 года с японского авторынка должны исчезнуть машины, использующие исключительно ДВС. Так, 95% автомобилей будут представлены в виде различных гибридных модификаций, а оставшиеся 5% предназначены для электрокаров.

Стоит добавить, что последним автомобилем японского производителя, которое оснащалось роторным ДВС, было купе RX-8