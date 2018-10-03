В интернете предлагают Ниву с «историей» за 7,9 млн рублей

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В интернете предлагают отечественную Ниву за 7 900 000 рублей. Столь высокая цена за классический внедорожник LADA 4Х4 объясняется гоночной историей и пробегом в 10 000 километров.

Согласно объявлению о продаже LADA 4Х4 предлагают в Тольятти. Особенностью Нивы стал окрас внедорожника для гонок. Помимо этого, состояние авто и документация подтверждают прошлое автомобиля.

За Ниву владелец просит 7 900 000 рублей, поскольку в 1987 году водителем внедорожника был Жан-Жак Пок. Отмечается, что модель не реставрировали, однако была воссоздана рекламная атрибутика «звездного» времени.

Согласно ПТС предлагаемой LADA 4Х4 владело всего два человека, а пробег автомобиля составляет только 10 000 километров, однако стоит учитывать в каких условиях внедорожник эксплуатировали. Автолюбители отметили, что цена за отечественную Ниву почти в 8 млн это много, однако за историческое прошлое можно заплатить.