В продажу поступили фургон и авторефрижератор УАЗ «Профи»

Сегодня, 11:14

Ульяновский автозавод вывел на рынок две новые версии модели «Профи»: рефрижератор и изотермический фургон. Машины доступны с разной толщиной стенок из оцинкованной стали, в роли изолирующего материала выступает пластик.

Грузовые автомобили УАЗ «Профи» с изотермическим кузовом или с холодильниками нужны для транспортировки продуктов, фармацевтики и других грузов, требующих определённой температуры.

Фургоны предложат в исполнениях «Стандарт» и «Комфорт» с моноприводом или полным приводом. За доплату машину могут оснастить газобаллонным оборудованием на заводе. Битопливный вариант способен проезжать до 750 км без дозаправки.

Помимо этого, грузовики получили усиленную подвеску с увеличенными стабилизаторами и более жесткими рессорами. Под капотом скрывается 2,7-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор с отдачей 150 л. с. или 143 силы при установленном ГБО. В паре с ним работает 5-скоростная «механика».

Российские дилеры УАЗ уже продают новые модификации «Профи». Изотермический фургон оценили от 920 500 рублей, а машина с рефрижератором обойдётся минимум в 1 086 500 рублей.