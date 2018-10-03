Новый Lexus UX доберётся до России к январю 2019 года

Сегодня, 05:00

На Парижском автосалоне дебютировал новый компактный «паркетник» Lexus UX. В России приём заказов на модель запустят в начале 2019 года, сообщает пресс-центр японской премиальной марки.

Изначально японцы планировали запустить российские продажи новинки в ноябре, но сроки пришлось перенести. Новый миниатюрный кроссовер Lexus UX можно будет приобрести в двух модификациях: 200 и 250h. Первая версия получит 2,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 150 л. с. в тандеме с новой вариаторной трансмиссией Direct Shift CVT. Второй вариант исполнения сможет похвастаться гибридной системой. Она включает в себя 4-цилиндровый бензиновый мотор объёмом 2,0 л, 80-сильный электромотор, вариатор и привод на четыре колеса E-Four.

Кроме того, модель обзаведётся версией F Sport. С эксклюзивным оформлением экстерьера и интерьера. Так, в салоне использовались традиционные способы вышивки, его украсили японские орнаменты и перфорация. Новый автомобиль премиум-класса, Lexus UX, также будет доступен с комплектом передовых систем безопасности Lexus Safety System +.