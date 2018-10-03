Кроссовер Duster представили с новым турбодвигателем

Сегодня, 07:00

Румынский бренд Dacia представил в Париже обновленный кроссовер Duster, получивший новый турбодвигатель. Предполагается, что данный мотор будет доступен и в России.

Напомним, европейскому потребителю модели Duster, Logan, Sandero и Lodgy предлагаются под брендом Dacia. Накануне он показал в Париже кроссовер Duster, в моторном отсеке которого располагается дизельный агрегат 1.3 с турбонаддувом. Двигатель выдает мощность 130 или 150 л.с. Изначально эту силовую установку получат переднеприводные кроссоверы, а позже им будут оснащаться и полноприводные вариации модели.

Для обновленного Dacia Duster, показанного в Париже, также предусмотрена улучшенная информационно-развлекательная установка, на которой теперь работаю сервисы Apple CarPlay и Android Auto.

Первой моделью для турбодвигателя, который получил Dacia Duster, стал компактвэн Renault Scenic. Также он вошел в силовую линейку Renault Kadjar, Nissan Qashqai и Mercedes-Benz A-Class.

В России ни одна из моделей пока не оснащается новым турбодвигателем. Эксперты считают, что мотор до сих пор не появился в стране, так как он уязвим к плохому топливу, которое не является редкостью в РФ.