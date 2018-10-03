1 октября в России стартовали продажи спецверсии кроссовера Lexus LX

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Японская марка Lexus подготовила для России спецверсию внедорожника LX – Black Vision. 1 октября на российском рынке стартовали продажи особой модификации кроссовера премиум-класса.

Lexus LX Black Vision предлагают только на базе максимальных комплектаций флагманской модели. Главным отличием спецверсии являются темны акценты в дизайне. Помимо версии с черным кузовом доступна версия белого цвета.

Lexus LX Black Vision отличается кованными дисками, радиаторной решеткой, дверными ручками и отдельными накладками на кузов черного цвета. Кроме того, о спецверсии свидетельствуют затемненные передние, задние и противотуманные фары, шильдики, а также специальные проекторы на светодиодах в боковых зеркалах с эмблемой Black Vision.

Базовая версия Black Vision в официальных дилер-центрах предлагается за 6 981 000 рублей. Кроссовер Lexus LX в спецверсии и максимальной модификации доступен за 7 160 000 рублей.