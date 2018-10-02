Toyota Supra официально на автосалоне в Детройте

Вчера, 23:00

Японские машиностроители сообщили, что легендарная модель Toyota Supra в новом поколении предстанет перед общественностью на автосалоне в Детройте в начале 2019 года. При этом, уже сейчас предзаказ на новинку открыт в Германии.

Toyota Supra первого поколения до сих пор ценится среди любителей спорткаров. Теперь готовится вторая генерация автомобиля, а о том, что он дебютирует на автосалоне в Детройте, японцы сообщили на странице Toyota в соцсети Facebook.

Возрождаемая Toyota Supra является соплатформенником нового BMW Z4. Машины несколько схожи технически, однако внешне они совершенно разные. Кроме того, Supra выйдет на рынок в формате купе, а Z4 представляет собой родстер.

По сути, новая Toyota Supra является серийным воплощением концептуальной модели FT-1, дебютировавшей четыре года назад. В машине не использует углеродное волокно, но ее кузов по жесткости не уступает суперкару Lexus LFA.

Новая Toyota Supra будет оснащаться турбированными моторами BMW с 4 и 6 цилиндрами. Агрегаты будут сочетаться с АКПП ZF. Весит машина 1 449 кг.