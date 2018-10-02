В Париже официально представили самое дешевое авто AMG – A35

Вчера, 18:01

Автосалон в Париже официально стартовал и сегодня было представлено множество новинок. На мероприятии состоялся дебют самого дешевого представителя линейки Mercedes-AMG – хэтчбэка A35, который также является самой компактной моделью.

Mercedes-AMG A35 получил мотор с отдачей в 306 л. с. с крутящим моментом 400 Нм. За 4,7 сек. хэтчбэк разгоняется до 100 км/ч при максимальной скорости в 250 км/ч. В паре доступен вариатор с ускоренным переключением ступеней, а также фирменную систему полного привода 4Matic.

Особенностью стало пять режимов Mercedes-AMG A35: Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и Individual. Первая передача является фирменной разработкой и рассчитана на безопасное передвижение по гололеду. Пока хэтчбэк самый мощный в линейке, однако после презентации A45 и A45 S это изменится.

«Заряженный» Mercedes-AMG A35 отличается фирменными деталями подразделения: радиаторная решетка с двойным лезвием, агрессивный бампер спереди и спойлер на пятой двери. Стандартно хэтчбэк оснастили фирменным обвесом.