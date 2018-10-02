МАЗ готовится к запуску серийного производства фургонов и микроавтобусов

Вчера, 21:00

Уже в следующем месяце в Бресте на свободном участке предприятия «Брестмаш» начнут выпускать микроавтобусы и фургоны МАЗ. Об этом сообщает пресс-центр Минского автозавода.

Прототипы моделей, серийное производство которых хотят организовать в Беларуси, уже прошли испытания. Первым на конвейер встанет микроавтобус МАЗ 281. Машина будет доступна с разной компоновкой салона: от грузовой до 16-местной версии.

Новинка достигает в длину 6 000 мм, ширина равна 2 100 мм, а высота – 2 800 мм. Модель получила пять дверей, в том числе одну сдвижную. В арсенале МАЗ 281 есть антиблокировочная система, навигатор, кондиционер, магнитола, задний парковочный ассистент, круиз-контроль и система электронного распределения тормозных усилий.

Первые авто получат под капот 150-сильные «турбодизели» производства JAC, которые сочетаются с «механикой». Мотор соответствует экологическим нормам Евро-5. В дальнейшем на смену этим агрегатом могут прийти белорусские автокомплектующие.

Кроме того, предприятие наладит массовую сборку цельнометаллического фургона МАЗ-365022. Он имеет такие же габариты, что и микроавтобус, при этом вес фургона достигает 4 050 кг.