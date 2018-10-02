В сети представили рендеры Bugatti Divo Shooting Brake

Вчера, 19:00

Независимые художники Rain Prisk решили представить рендерные изображения гиперкара Bugatti Divo в новом облике. В результате дизайнеры наградили авто кузовом Shooting Brake.

Отметим, что гиперкар Bugatti Divo в классическом исполнении и так популярен и не нуждается в доработках для увеличения спроса, поскольку все 40 экземпляров модели стоимостью пять миллионов евро сразу раскупили.

Тем не менее, дизайнеры Rain Prisk показали своё видение новой версии Bugatti Divo. В результате гиперкар обзавелся кузовом Shooting Brake. По мнению специалистов, версия с более длинным капотом идеально подойдет для повседневной езды.

Гиперкар Bugatti Divo оснащен мотором W16 с отдачей в 1 500 л. с. Хоть модель в кузове Shooting Brake представили художники Rain Prisk, на данный момент производитель рассматривает возможность выпуска модели в четырехдверном исполнении и кросс-версии.