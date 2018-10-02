В Париже покажут бюджетный электромобиль Renault K-ZE

Сегодня, 12:30

Автопроизводитель Renault готовится к официальной презентации нового электрического K-ZE, которая состоится в рамках автосалона в Париже. Дебют бюджетной новинки состоится уже сегодня.

Сегодня автосалон в Париже открывает свои двери, где многие компании представят свои новинки. Renault готовит бюджетный K-ZE на электрической тяге. Согласно планам производителя, модель появится на рынке уже в следующем году. В год компания будет выпускать 120 000 единиц.

Причиной такого большого объема производства является ожидаемый высокий уровень продаж нового Renault K-ZE. Разработчики уверены, что модель не похожа на другие электрокары и превзойдет всех известных конкурентов. Авто должно стать прорывом. Кроме того, большой спрос обеспечит доступная цена: модель будут предлагать за 7 000 – 8 000 долларов.

Renault K-ZE построен на базе индийского Кwid. Модель реализуют за 4 000 долларов. Пока информации о новинке почти нет, однако ожидается, что запас хода составит до 250 км, кроме того, заряжать модель можно от бытовой сети.